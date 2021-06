Zavarovalnica Grawe ob 30-letnici z donacijo Domu starejših Tezno

Maribor, 2. junija - V Zavarovalnici Grawe s sedežem v Mariboru so se ob letošnji 30-letnici njihovega obstoja odločili, da namesto za darila za stranke in poslovne partnerje tokrat denar namenijo v humanitarne namene. Za vsako leto obstoja so namenili tisoč evrov, tako da so skupaj 30.000 donirali Domu starejših občanov Tezno Maribor.