Zaradi preprodaje prepovedanih drog 18 osumljenih

Nova Gorica, 2. junija - V okviru kriminalistične preiskave, ki so jo zoper preprodajalce prepovedanih drog na območju novogoriške in ljubljanske policijske uprave izvedli pretekli teden, je bilo skupaj ovadenih 18 osumljencev, starih od 26 do 62 let. Trije izmed njih so z območja Ljubljane, 14 osumljenih iz Nove Gorice in širše okolice, en državljan Črne gore.