Švicarsko gospodarstvo v četrtletju z 0,5-odstotnim krčenjem

Zürich, 6. junija - Švicarsko gospodarstvo se je v prvih treh mesecih letos skrčilo za 0,5 odstotka, potem ko je v zadnjem četrtletju lani zabeležilo skromno rast. Gospodarsko aktivnost so namreč omejili ukrepi za zajezitev pandemije covida-19, predvsem so zarezali v potrošnjo in storitveno dejavnosti.