Istrski župani podpisali odlok o ustanovitvi skupne medobčinske uprave

Koper, 2. junija - Župani Pirana, Izole, Kopra in Ankarana - Đenio Zadković, Danilo Markočič, Aleš Bržan in Gregor Strmčnik - so danes podpisali odlok o ustanovitvi skupne Medobčinske uprave Istre. Medobčinska uprava bo začela delovati s prvim septembrom, župani pa so ob tem poudarili zgodovinskost trenutka ter napovedali poglabljanje dosedanjega sodelovanja.