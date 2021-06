Evropski socialisti za razpravo v Evropskem parlamentu o Sloveniji in vladavini prava

Bruselj, 2. junija - Evropski parlament bi lahko na plenarnem zasedanju prihodnji teden razpravljal tudi o Sloveniji, in sicer v povezavi z odločitvijo vlade glede evropskih delegiranih tožilcev. O uvrstitvi razprave na dnevni red zasedanja, za kar so pobudo dali v politični skupini socialistov in demokratov (S&D), naj bi v četrtek odločali vodje političnih skupin.