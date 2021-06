Podgoršek s kolegi iz mehanizma 17+1 gozdarstvo o biogospodarstvu

Ljubljana, 2. junija - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek se je danes udeležil virtualne ministrske konference mehanizma za sodelovanje med Kitajsko in državami srednje in vzhodne Evrope na področju gozdarstva (17+1 gozdarstvo), so sporočili s kmetijskega ministrstva. Beseda je tekla o vlogi gozdov in gozdarstva na področju biogospodarstva.