Šter kljub sproščanju omejitev poziva k odgovornim in razumnim potovanjem

Ljubljana, 3. junija - V Sloveniji in EU se epidemiološke razmere izboljšujejo, potovanja v uniji pa naj bi med turistično sezono z julijem poenostavilo evropsko digitalno covidno potrdilo. Pod kakšnimi pogoji lahko do takrat potujemo v tujino, je v pogovoru za STA spregovoril vodja konzularne službe na MZZ Andrej Šter, ki poziva k odgovornim in razumnim potovanjem.