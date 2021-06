V Vrhu nad Želimljami požar uničil večji kozolec in delovne stroje pod njim

Škofljica, 2. junija - Iz zdaj še neznanega vzroka je v torek popoldne na gospodarskem poslopju v Vrhu nad Želimljami zagorel večji kozolec, pod katerim so bili delovni stroji. Ogenj je kozolec in stroje v celoti uničil, zaradi česar je nastala škoda v višini več desettisoč evrov, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Poškodovan ni bil nihče.