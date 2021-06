Sindikat ministrstva za obrambo uspešen v sporu glede solidarnostne pomoči

Ljubljana, 2. junija - Sindikat ministrstva za obrambo (SMO) je bil na prvi stopnji uspešen v kolektivnem delovnem sporu z državo glede pravice do izplačila solidarnostne pomoči v času razglašene epidemije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so od delovnega in socialnega sodišča prejeli odločitev, po kateri jim je država dolžna izplačati dodatek v višini 693 evrov.