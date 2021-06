Dirka po Sloveniji velika promocija države in priložnost za razvoj

Celje, 2. junija - Do kolesarske dirke po Sloveniji je še sedem dni. Priprave na težko pričakovano preizkušnjo drugega najvišjega ranga Mednarodne kolesarske zveze (Uci) so v polnem teku. Pričakovanja so visoka tako na tekmovalnem kot razvojnem področju regij, ki gostijo dirke. Nič drugače ni v Celju, kjer bo zaključek druge etape in prvo merjenje najboljših.