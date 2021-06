Bruselj razgrnil novo strategijo za boljšo odpornost schengna na izzive

Bruselj, 2. junija - Evropska komisija je danes predstavila novo strategijo za močnejše in odpornejše schengensko območje, s katero bi okrepili odpornost tega največjega območja prostega gibanja na svetu na aktualne in prihodnje izzive. Med drugim predlaga učinkovitejše upravljanje zunanjih meja in revizijo schengenskega mehanizma za ocenjevanje in spremljanje.