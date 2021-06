Tedenski pregled - svet od 4. do 10. 6.

Ljubljana, 11. junija - Sodniki so v pritožbenem postopku potrdili dosmrtni zapor zaradi genocida v Srebrenici za nekdanjega vojaškega poveljnika bosanskih Srbov Ratka Mladića. Finančni ministri G7 so se dogovorili za minimalno obdavčitev dohodkov multinacionalk. Evropski parlament je potrdil covidno potrdilo in zagrozil s tožbo Evropski komisiji.