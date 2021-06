Najboljšim v tekmovanju Popri podelili nagrade

Šempeter pri Gorici, 2. junija - V Primorskem tehnološkem parku (PTP) so danes podelili priznanja in nagrade zmagovalcem v tekmovanju Popri. Letos so ga prvič pripravili na mednarodni ravni, tekmovali so v kategorijah osnovnošolcev, dijakov in mladih do 29. leta. Slovenski zmagovalci pa so bili uspešni tudi mednarodno.