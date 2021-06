Poslovanje jugovzhodne Slovenije lani tradicionalno boljše od povprečja družb v državi

Novo mesto, 2. junija - Gospodarske družbe jugovzhodne Slovenije so lani poslovale boljše od državnega povprečja in tudi bolj stabilno. Večino prihodka so ustvarile z izvozom, bile so tudi manj zadolžene. Vrednosti vseh kazalnikov so zanje v regiji ugodnejše kot drugje, ustvarile so 535 milijonov evrov neto celotnega dobička oz. tri odstotke tega manj kot predlani.