Ifo: Nemška avtomobilska industrija na najvišji ravni v treh letih, a se pričakovanja slabšajo

Berlin, 2. junija - Poslovanje nemških avtomobilskih proizvajalcev in njihovih dobaviteljev je bilo maja precej boljše kot aprila. Kazalnik trenutnega stanja se je maja z aprilskih plus 23,7 točke zvišal na plus 36,6 točke, kar je največ po septembru 2018, ugotavlja münchenski inštitut za ekonomske raziskave Ifo. Slabša pa so pričakovanja glede prihajajočih mesecev.