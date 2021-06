Ljubljana, 2. junija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,17 odstotka. Največ so izgubile delnice Luke Koper, več kot tri odstotke. Najprometnejše so bile delnice NLB in Telekoma Slovenije.