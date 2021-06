V Izoli pester poletni program prireditev

Izola, 2. junija - Občina Izola v sodelovanju s Centrom za kulturo, šport in prireditve Izola pripravlja pester poletni program prireditev, ki bodo potekale v Letnem kinu Arrigoni, parku Pietro Coppo, na Manziolijevem trgu in drugih zunanjih prizoriščih. Letošnja novost je poletni gledališki abonma, so sporočili z izolske občine.