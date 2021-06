V Opatiji razstava Picassovih in Mirojevih del

Opatija, 3. junija - V Opatiji je v Umetniškem paviljonu Juraj Šporer na ogled razstava dveh najbolj znanih španskih umetnikov 20. stoletja Pabla Picassa in Joana Miroja. Pod naslovom Picasso in Miro: Prijateljstvo svoboda je predstavljenih več kot 100 originalnih litografij, bakrorezov, lesosrezov, gravur in akvatint iz zasebnih zbirk.