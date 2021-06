Kvartet članov Münchenskih filharmonikov in Gallusovi varovanci v živo v SF

Ljubljana, 2. junija - V Slovenski filharmoniji (SF) bodo ob 20. uri v živo nastopili Kvartet članov Münchenskih filharmonikov in Gallusovi varovanci. V kvartetu sodeluje nekdanji Gallusov varovanec in štipendist Rotary kluba Ljubljana, flavtist Martin Belič, edini Slovenec, ki je član Münchenskih filharmonikov, so sporočili iz Ustanove Gallus.