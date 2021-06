V Melbournu podaljšali zaprtje javnega življenja še za en teden

Melbourne, 2. junija - V avstralski metropoli Melbourne so se odločili za podaljšanje zaprtja javnega življenja zaradi covida-19 še za en teden. Kot je utemeljil predsednik vlade zvezne države Victoria James Merlino, so se za to odločili, ker imajo v državi 60 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom.