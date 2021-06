Društvo Rdeči noski Slovenija gostilo mednarodni klovnski tabor

Ljubljana, 2. junija - Končuje se mednarodni klovnski tabor, ki ga je letos gostilo Društvo Rdeči noski Slovenija. Zaradi epidemije covida-19 je dogodek potekal preko spleta, kjer se je srečalo 150 bolnišničnih klovnov, ki so se izobraževali, izmenjevali znanja in ideje za pomoč otrokom v stiski, so sporočili z društva Rdeči noski.