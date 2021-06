Voznik začetnik po regionalni cesti s kar 183 kilometri na uro

Maribor, 2. junija - Mariborski policisti so med torkovim nadzorom prometa z laserskim merilnikom na regionalni cesti med Hočami in Mariborom, kjer je hitrost omejena na 90 kilometrov na uro, okoli 23. ure zvečer zalotili 19-letnega voznika začetniku, ki je z osebnim avtomobilom peljal kar 183 kilometrov na uro, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.