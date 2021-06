Cene nafte še naprej rastejo

Singapur, 2. junija - Cene nafte se še naprej krepijo. Na trgu odmeva torkova odločitev 23 držav Opec+, med njimi 13 članic Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in 10 nečlanic z Rusijo na čelu, da ne bodo spremenile dogovora, ki predvideva, da bodo do julija proizvodnjo povečale za do 1,2 milijona 159-litrskih sodov dnevno.