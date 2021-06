Pariz, 2. junija - Slovenska atletinja Klara Lukan je na mitingu v francoskem Montreuilu v torek zvečer v teku na 5000 m osvojila 11. mesto in s časom 15:23,90 za dobrih 10 sekund popravila svoj slovenski rekord do 23 let. Zmagala je z rekordom mitinga (14:52,06) Kenijka Beatrice Chebet.