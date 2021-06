Zveza tabornikov s krvodajalsko akcijo obeležuje 70 let delovanja

Ljubljana, 2. junija - Zveza tabornikov Slovenije ob 70-letnici delovanja organizira vseslovensko taborniško krvodajalsko akcijo, ki bo do 10. junija potekala na vseh odvzemnih mestih po Sloveniji in še dodatnih mestih na terenu. Njihov namen je zbrati 70 litrov krvi, ki simbolizirajo 70 let delovanja zveze, in s tem pomagati vsem, ki kri nujno potrebujejo, so sporočili.