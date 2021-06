Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o koncu kampanje Za obSTAnek in o nagovoru premierja Janeza Janše na diplomatskem posvetu pred predsedovanjem Svetu EU. Pisale so tudi o tem, da je madžarska OTP Bank podpisala pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža Nove KBM in o pričetku delovanja evropskega javnega tožilstva brez slovenskih delegiranih tožilcev.