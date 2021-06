Nemci pomagali Kanadčanom do četrtfinala, Čehi premagali Slovake

Riga, 1. junija - Po današnjih zadnjih tekmah predtekmovanja na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju v Latviji so znani vsi četrtfinalisti. Kot zadnji so si vstopnici priborili Nemci in Kanadčani, ki so morali na svojo uvrstitev počakati na razplet tekme Nemčija - Latvija (2:1).