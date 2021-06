Jeseničani kljub številnim odhodom optimistični pred novo sezono

Jesenice, 1. junija - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v sezoni 2020/21 osvojili naslov državnih prvakov, a je klub po koncu sezone doživel precej pretresov. Na Jesenicah so ostali brez trenerja in številnih igralcev, ki so se preselili k večnim tekmecem iz Ljubljane. A v taboru državnih prvakov pravijo, da se ne predajajo in da nameravajo kmalu spet okrepiti moštvo.