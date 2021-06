Odpoklic mladega zeliščnega sira s kmetije Flis

Ljubljana, 1. junija - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega vzorčenja živil odvzela vzorec mladega zeliščnega sira, proizvajalca Damijana Četine s kmetije Flis. Izdelek so odpoklicali iz prodaje, ker so v njem ugotovili prisotnost verotoksične bakterije E.Coli.

Mladi zeliščni sir ima 200 gramov in je vakumsko pakiran, rok uporabe pa je 5. 7. 2021. Odpoklic izdelka izvaja Damijan Četina, dopolnilna dejavnost na kmetiji, na podlagi vzorčenja Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Potrošnike prosijo, da živilo vrnejo v trgovino, kjer so ga kupili, oziroma ga varno zavržejo in ne uživajo, kupnino pa jim bodo vrnili, so še zapisali v sporočilu za javnost na kmetiji Flis.