Finance o novih turističnih bonih (2. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Rok Pikon v komentarju Lekcije turističnih bonov in ali so novi sploh potrebni piše o turističnih bonih, s katerimi je vlada po njegovi oceni arbitrarno reševala prizadete panoge, saj mnogi hoteli niti z boni niso pritegnili gostov. Kot še piše avtor, je bil to lani eden bolj priljubljenih protikoronskih ukrepov, ki pa ni nujno smiseln tudi letos.