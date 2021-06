Slovenska ženska košarkarska reprezentanca nadaljuje priprave

Zreče, 1. junija - Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se je po dveh dneh premora danes zbrala v Zrečah, kjer nadaljuje priprave na evropsko prvenstvo, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostili Francija in Španija. Do odhoda v Strasbourg bodo slovenske košarkarice odigrale še dve prijateljski tekmi, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.