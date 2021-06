Poraba za nove gradbene projekte v ZDA aprila narasla manj od napovedi

Washington, 1. junija - Poraba za nove gradbene projekte je v ZDA aprila v primerjavi z marcem narasla le za 0,2 odstotka, kar je manj od napovedi in pričakovanj, poroča ministrstvo za trgovino ZDA. Padec so zabeležili, kljub temu, da je najpomembnejša zasebna poraba za stanovanja in hiše narasla za cel odstotek.