Goriška Brda vabijo s številnimi poletnimi prireditvami

Dobrovo, 1. junija - Goriška Brda so ob ponovnem odpiranju turističnih kapacitet pripravila številne prireditve - od kulturnih, športnih, rekreativnih do družabnih. Pričakujejo, da jih bodo gostje z veseljem obiskali, ob domačih gostih si ponovno želijo tudi tujih obiskovalcev. Ob tem ponujajo tudi kulinarične in vinske dobrote, v juniju pa bodo vabile tudi češnje.