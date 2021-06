VZMD za izplačilo dividend delničarjem Intereurope

Ljubljana, 1. junija - Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD) je podalo nasprotni predlog za skupščino Intereurope, ki bo v Kopru potekala 2. julija. Predlagajo, da se delničarjem v nasprotju s predlogom vodstva podjetja vendarle izplačajo dividende, in sicer v višini en cent bruto za prednostne in 24 centov bruto za redne in prednostne delnice.