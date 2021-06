V centru Nove Gorice odprli center kreativnih praks

Nova Gorica, 1. junija - V centru Nove Gorice so odprli center kreativnih praks, ki nastaja skozi združevanje kreativnosti, inovativnosti, podjetništva, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja. Ekscenter je eden izmed projektov Evropske prestolnice kulture 2025 in je del dolgoročne strategije novogoriške občine pri spodbujanju razvoja gospodarstva na Goriškem.