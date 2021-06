IO OKS danes pretežno o svojih pravilih

Ljubljana, 1. junija - Izvršni odbor (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) je na današnji seji v Ljubljani čas skoraj v celoti posvetil osnutku sprememb pravil OKS. Ta so bila nazadnje posodobljena 19. junija 2018, ko so vnesli le manjše popravke in tisto, kar je zaradi uskladitve s posodobljeno olimpijsko listino zahteval Mednarodni olimpijski komite (Mok).