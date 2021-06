Borze v New Yorku trgovalni teden začenjajo z rastjo

New York, 1. junija - Borze v New Yorku so trgovalni teden po ponedeljkovem prazničnem predahu začele z rastjo. Vlagatelji so pred množico gospodarskih vladnih podatkov, vključno z majskim poročilom o delovnih mestih, ki bodo objavljeni ta teden, optimistični, poroča francoska tiskovna agencija AFP.