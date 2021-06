Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 1. junija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zrasel za 0,28 odstotka in se ustavil pri 1142,14 točke. Nad gladino so ga potisnile delnice Krke, NLB in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji so ustvarili 747.056 evrov prometa, pri čemer so bile najprometnejše ponovno Krkine delnice.