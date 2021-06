Direktor STA namerava zahtevane dokumente vladi predstaviti na skupščini

Ljubljana, 1. junija - Direktor STA Bojan Veselinovič je za 28. junij sklical skupščino STA, na kateri namerava vlado in njene predstavnike seznaniti s poslovanjem STA od januarja do oktobra lani in jim omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki jo zahteva Ukom. Namen je odpraviti razloge, zaradi katerih vlada zavrača financiranje javne službe, je zapisal v sklicu.