DZ podprl predlog resolucije nacionalnega programa za jezikovno politiko 2021-2025

Ljubljana, 1. junija - DZ je majsko izredno sejo sklenil z razpravo o predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko od leta 2021 do leta 2025. Resolucijo v celoti so sprejeli s podporo vseh 89 navzočih poslancev. Poslanci so sprejeli tudi dve dopolnili opozicije, da se v resoluciji bolj poudari pomen prekmurščine.