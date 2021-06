Na Poljskem bodo od ponedeljka proti covidu cepili otroke od 12. leta

Varšava, 1. junija - Na Poljskem bodo v ponedeljek proti covidu začeli cepiti tudi otroke, stare od 12 do 15 let, je danes sporočil vladni predstavnik za cepljenje Michal Dworczyk. Na Poljskem, ki ima 38 milijonov prebivalcev, so doslej uporabili več kot 20 milijonov odmerkov cepiva, precepljenih pa je več kot sedem milijonov ljudi.