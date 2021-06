Socialnovarstveni sistem naj bi bil po novem bolj pregleden, a tudi bolj učinkovit

Ljubljana, 1. junija - Predlagane rešitve, ki jih je ministrstvo za delo danes dalo v javno razpravo, naj bi denimo omogočile, da bi bila socialnovarstvena ureditev bolj pregledna, a hkrati tudi bolj učinkovita, tako da bi rešitve v njej dosegle svoj namen. Podoben cilj imajo rešitve, ki so prav tako v javni razpravi od danes in se nanašajo na družine in trg dela.