Otroci lahko po novem varčujejo v Otroškem zakladu s srebrnikom ali z zlatnikom

Ljubljana, 1. junija - V Minicityju so danes uradno odprli tematsko igralno enoto Hiša plemenitih kovin, kjer otroci lahko spoznajo in se naučijo varčevati s plemenitimi kovinami, predvsem z zlatom in s srebrom. Skozi igro se otroci spodbujajo k iskanju otroškega zaklada preko popotovanja po svetovnem zemljevidu in odkrivanju motivov, povezanih s plemenitimi kovinami.