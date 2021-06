Letošnjo Evrovizijo spremljalo 183 milijonov gledalcev

Rotterdam, 2. junija - Letošnjo Evrovizijo, ki je potekala med 18. in 22. majem v Rotterdamu na Nizozemskem, je spremljalo dobrih 183 milijonov gledalcev, so v ponedeljek sporočili organizatorji. Finalni večer je v 36 državah povprečno spremljalo 40,5 odstotka gledalcev televizije. Število ogledov so dvignili predvsem mladi oboževalci prek spleta.