Nova pomoč ZDA Sloveniji za soočanje z epidemijo covida-19

Ljubljana, 1. junija - ZDA so Sloveniji prispevale novo donacijo za soočanje z epidemijo covida-19. Tokrat so slovenski upravi za zaščito in reševanje podarile 15 bivalnih kontejnerjev, štiri sanitarne kontejnerje in hladilni kontejner za shranjevanje umrlih. ZDA bodo donacijo Sloveniji uradno predale v sredo v državnem logističnem centru v Rojah.