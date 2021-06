Ljubljana, 1. junija - Ljubljanska borza je odpravila težave s posodabljanjem podatkov na spletni strani, je sporočila prek svojih spletnih straneh. Vsi indeksi so do 14.20 zabeležili rast. Navzgor gredo delnice Krke, NLB in Triglava, navzdol pa drsijo delnice Cinkarne in Petrola.