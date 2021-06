Ob Velenjskem jezeru julija prvi festival SoundGarden

Velenje, 5. junija - Ob Velenjskem jezeru bo od 8. do 11. julija potekal prvi festival na slovenskih tleh SoundGarden, ki povezuje kreativne posameznike in inovativne podjetniške zgodbe z glasbenimi ritmi in tako daje prostor novim mogočnejšim idejam. Cilj festivala je, da se v prihodnosti razširi iz nacionalnega projekta v mednarodno kreativno stičišče.