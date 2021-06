Novomeška arheološka tematska pot bo deležna evropske denarne podpore

Ljubljana, 1. junija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt Tematska pot gradišče Marof in Kettejev drevored Mestne občine Novo mesto. Za 490.000 evrov vreden projekt, ki ga v Novem mestu izvajajo v okviru trajnostne urbane strategije do leta 2030, bo evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 296.000 evrov.