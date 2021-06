Zaradi domnevnega požiga v Celju ovadili 42-letnega Slovaka

Celje, 1. junija - Celjski kriminalisti so v teh dneh na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazensko ovadbo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Kaznivega dejanja je osumljen 42-letni Slovak, ki naj bi oktobra lani v Celju povzročil požar, so sporočili s Policijske uprave Celje. Za osumljenim so razpisali ukrep iskanja.