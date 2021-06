Končuje se formalni del donacijske kampanje Za obSTAnek

Ljubljana, 1. junija - Društvo novinarjev Slovenije (DNS) končuje formalni del donacijske kampanje Za obSTAnek, v okviru katere so za pomoč Slovenski tiskovni agenciji (STA) v mesecu dni zbrali 264.500 evrov. Donacije prek SMS sporočil niso več možne, če bo kdo želel donirati na transakcijski račun, lahko to še vedno stori do konca junija, so sporočili.